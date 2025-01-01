Еще одна страна выдворяет французских военных
Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что французский контингент будет выведен из страны.
Выступая с обращением к нации, Уаттара сказал, что ивуарийцы должны гордиться модернизированное состояние собственных вооруженных сил.
"В этом контексте мы приняли решение о скоординированном и организованном выводе французских войск", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Франция рассматривала сокращение своего военного присутствия в странах Западной и Центральной Африки, включая Кот-д'Ивуар, до 600 военнослужащих из примерно 2200 имеющихся на данный момент.
Ранее президент Сенегала Бассиру Диомай Фай также заявил о намерении вывести французский и другие иностранные контингенты из страны в 2025 году.
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