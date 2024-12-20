Франции дали месяц убраться из Чада

Власти Чада, официально расторгнувшие соглашение о военном сотрудничестве с Францией, требуют полного вывода французских войск из страны к 31 января 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщило радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене (Столица Чада - ред.).

По данным источников, близких к французскому правительству, Париж вечером в четверг получил предписание с установленным сроком. План вывода войск, рассчитанный до марта, был отвергнут как чрезмерно длительный.

"Всего семь недель, чтобы вывести тысячу солдат и значительное количество техники, - это нереально", - подчеркнул источник во Франции, отметив, что речь идет о "тактике давления со стороны жесткой части правительства Чада".

Источник из Чада заявил, что наиболее приемлемым вариантом для Нджамены был бы вывод войск до конца февраля и начала священного месяца Рамазан.

Несмотря на разногласия, в столицах обеих стран подчеркивают, что переговоры продолжаются в конструктивной атмосфере.