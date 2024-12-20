В Азербайджане обновлен порядок оказания услуг инвестиционными компаниями и банками

Внесены изменения в "Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) инвестиционными компаниями и банками", утвержденный решением правления Центрального банка Азербайджана от 31 августа 2021 года № 23/1.

Как сообщает Day.Az, решение в связи с этим подписал председатель ЦБ Азербайджана Талех Кязымов.

Согласно решению, сотрудник компании и банка, занимающийся инвестиционной деятельностью по приему и исполнению заказов клиентов, не может одновременно с этим в качестве члена центрального депозитария и фондовой биржи заниматься за свой счет инвестиционной деятельностью по проведению операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами.

Сотрудник компании, занимающийся инвестиционной деятельностью по проведению операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами за свой счет в качестве члена центрального депозитария и фондовой биржи, не может одновременно с этим заниматься деятельностью по предоставлению инвестиционных консультаций или управлению портфелем частных инвесторов.

Все сотрудники банка, осуществляющие инвестиционные услуги (операции), должны иметь соответствующее квалификационное свидетельство.