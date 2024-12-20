В Агдашском районе найдено тело

В одном из частных домов Агдашского района было найдено тело.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что человек оказался заперт в жилом доме и находится в беспомощном состоянии.

Для реагирования на место происшествия были направлены спасатели из Государственной противопожарной службы МЧС.

После проведения необходимых действий тело погибшего было передано в соответствующие службы.