https://news.day.az/society/1717102.html В Агдашском районе найдено тело В одном из частных домов Агдашского района было найдено тело. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По данным ведомства, на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что человек оказался заперт в жилом доме и находится в беспомощном состоянии.
В Агдашском районе найдено тело
В одном из частных домов Агдашского района было найдено тело.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что человек оказался заперт в жилом доме и находится в беспомощном состоянии.
Для реагирования на место происшествия были направлены спасатели из Государственной противопожарной службы МЧС.
После проведения необходимых действий тело погибшего было передано в соответствующие службы.
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