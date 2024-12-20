На Солнце зафиксировали две мощные вспышки

Две вспышки предпоследнего уровня мощности произошли на Солнце в пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az.

"Двадцатого декабря в 10:26 мск (11:26 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3924 (S20W89) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 15 минут. <...> В 14:18 мск (15:18 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3928 (S14E68) зарегистрирована вспышка M2.5 продолжительностью семь минут", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.