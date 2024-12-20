https://news.day.az/officialchronicle/1716998.html Президент-председатель "Банка ВТБ" поздравил Президента Ильхама Алиева Президент-председатель правления российского публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент-председатель "Банка ВТБ" поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент-председатель правления российского публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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