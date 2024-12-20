Армения нарушила международное гуманитарное право во время II Карабахской войны

Армения во время Второй Карабахской войны нарушила международное гуманитарное право, открыв огонь по гражданскому населению.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сотрудник министерства обороны Азербайджана, капитан Салим Ахмедов во время выступления проходящем 20 декабря в Баку семинаре, посвященном 75-летию Женевской конвенции,

Он отметил, что гражданское население городов Гянджа и Барда подверглось обстрелу со стороны Армении.

"В результате погибли многие граждане Азербайджана. Был нанесен серьезный ущерб гражданским объектам.

В результате ракетного обстрела Арменией города Гянджа 175 человек получили ранения. Из них 61 мужчина, 66 женщин и 47 детей. Вследствие атаки на город Барда погибли 29 человек (19 - мужчины, 8 - женщины, 2 - дети). В общей сложности в ходе этой атаки были ранены 112 человек, серьезно пострадали 71 мужчина, 26 женщин и 15 детей", - добавил он.