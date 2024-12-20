Макрона гонят из Майотты

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Майотту, недавно пострадавшей от урагана, и столкнулся с холодным приемом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французский телевизионный канал BFM TV.

Президент Франции попытался поговорить с местными жителями, однако они встретили его свистом и требованием уйти в отставку.

Макрон попытался оправдаться, утверждая, что не он, а циклон стал причиной бед жителей. В результате стихии погибли более 30 человек, а ущерб от урагана оценивается в 800 млн евро.