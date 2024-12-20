https://news.day.az/world/1716828.html Макрона гонят из Майотты - ВИДЕО Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в заморский департамент Майотта, недавно пострадавший от урагана, и столкнулся с холодным приемом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французский телевизионный канал BFM TV.
Макрона гонят из Майотты - ВИДЕО
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Майотту, недавно пострадавшей от урагана, и столкнулся с холодным приемом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французский телевизионный канал BFM TV.
Президент Франции попытался поговорить с местными жителями, однако они встретили его свистом и требованием уйти в отставку.
Макрон попытался оправдаться, утверждая, что не он, а циклон стал причиной бед жителей. В результате стихии погибли более 30 человек, а ущерб от урагана оценивается в 800 млн евро.
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