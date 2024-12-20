Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области региональной безопасности

20 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции, которая находится с визитом в Азербайджане. Делегацию возглавил генерал-лейтенант Тунджай Алтуг.

Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана в пятницу, на встрече генерал-полковник Закир Гасанов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение по поводу их визита в страну.

Министр обороны рассказал о развитии общей военной истории Азербайджана и Турции, которая насчитывает тысячелетнюю историю, и отметил, что благодаря личным дружеским отношениям президентов двух братских государств двустороннее военное сотрудничество получило новое развитие, став стратегическим союзничеством.

Генерал-лейтенант Тунджай Алтуг, в свою очередь, поблагодарил за гостеприимство и поделился положительными впечатлениями от встреч, проведенных в рамках визита.

На встрече была подчеркнута важность обмена опытом, проведения совместных учений и взаимных визитов для дальнейшего расширения военного сотрудничества.

В завершение стороны обсудили вопросы региональной безопасности, текущее состояние военного сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.