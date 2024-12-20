Президент Германии захотел распустить бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В последние несколько дней я провел переговоры с председателями парламентских групп и членами бундестага, чтобы убедиться, что больше нет никакой возможности собрать новое правительство из текущего созыва. Поэтому я намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря в соответствии с законом", - отметил политик.