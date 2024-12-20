https://news.day.az/world/1716924.html Президент Германии захотел распустить бундестаг Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Президент Германии захотел распустить бундестаг
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В последние несколько дней я провел переговоры с председателями парламентских групп и членами бундестага, чтобы убедиться, что больше нет никакой возможности собрать новое правительство из текущего созыва. Поэтому я намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря в соответствии с законом", - отметил политик.
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