Apple Vision Pro может подешеветь

Согласно последнему отчету TrendForce, ожидается, что в 2024 году мировые поставки VR- и MR-гарнитур увеличатся на 8,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув примерно 9,6 млн единиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, этот рост отражает три ключевые тенденции в отрасли: доминирование недорогих устройств, переход от аксессуаров для развлечений к инструментам повышения производительности и появление OLEDoS как предпочтительной технологии отображения информации.

"Apple Vision Pro стал примером того, как устройства виртуальной реальности и MR-технологии могут перестать быть традиционными развлечениями и стать многофункциональными инструментами повышения производительности. Ожидается, что это изменение парадигмы побудит другие бренды пересмотреть функциональные характеристики своих устройств", - считают в компании.

Несмотря на низкие показатели продаж дорогостоящих устройств, Vision Pro установил новый стандарт в отрасли, отвечающий ожиданиям пользователей от VR/MR. Это также первое устройство, оснащенное технологией OLEDoS-дисплея, которая устанавливает новый стандарт в отношении технических характеристик продукта и качества изображения.

Apple, благодаря своему опыту в разработке аппаратного обеспечения, станет ключевым фактором внедрения и диверсификации приложений виртуальной реальности и MR-технологий. Ожидается, что компания выпустит свое следующее поколение устройств виртуальной реальности/MR уже в 2026 году, с двумя различными моделями, ориентированными как на элитный, так и на массовый сегменты.

Высококлассовая модель, вероятно, будет использовать технологию OLEDoS с разрешением более 3000 точек на дюйм, обеспечивающую исключительное качество изображения. Основная модель сосредоточит внимание на доступности и экономичности для потребителей, чувствительных к цене, с возможными вариантами отображения, включая OLED-дисплеи на основе стекла и ЖК-дисплеи с технологией LTPO backplane. Эта двойная стратегия позволит Apple укрепить свое влияние на мировом рынке виртуальной реальности и MR-технологий.