Некоторые районы Азербайджана накрыл туман

В ряде регионов Азербайджана наблюдаются туманы, которые ограничивают видимость до 500 метров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Осадки в Баку и на Абшеронском полуострове, Гобустане, Хачмазе, Шамахе, Алтыагадже и Губе достигли 3 мм.

В Нафталане, Шамкире, Шамахы, Гобустане, Тертере, Сумгайыте, Лерике, наблюдается туман, ограничивающий видимость до 500 м.

Температура в Баку и на Абшероне, а также в низменных районах составила 5 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 6, а в горных районах - 9 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az