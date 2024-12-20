https://news.day.az/society/1716821.html Некоторые районы Азербайджана накрыл туман В ряде регионов Азербайджана наблюдаются туманы, которые ограничивают видимость до 500 метров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. Осадки в Баку и на Абшеронском полуострове, Гобустане, Хачмазе, Шамахе, Алтыагадже и Губе достигли 3 мм.
Некоторые районы Азербайджана накрыл туман
В ряде регионов Азербайджана наблюдаются туманы, которые ограничивают видимость до 500 метров.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Осадки в Баку и на Абшеронском полуострове, Гобустане, Хачмазе, Шамахе, Алтыагадже и Губе достигли 3 мм.
В Нафталане, Шамкире, Шамахы, Гобустане, Тертере, Сумгайыте, Лерике, наблюдается туман, ограничивающий видимость до 500 м.
Температура в Баку и на Абшероне, а также в низменных районах составила 5 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 6, а в горных районах - 9 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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