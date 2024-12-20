билеты со скидкой уже в продаже

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в канун Нового года объявляет специальную "Новогоднюю" акцию, чтобы сделать путешествия более доступными и порадовать пассажиров.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

С 20 декабря по 5 января пассажиры могут приобрести авиабилеты со скидкой до 25% по более чем 50 регулярным международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых с 10 января по 30 апреля и с 20 сентября по 26 октября 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам. Количество билетов по сниженной цене ограничено.

Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах, а также на некоторых направлениях авиакомпании.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!