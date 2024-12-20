Определились сильнейшие боксеры Азербайджана

Завершился чемпионат Азербайджана среди боксеров-мужчин и боксеров-женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов (178 мужчин, 22 женщины) из 41 команды, представляющих клубы из разных городов и регионов страны, а также спортивные общества.

В последний день шестидневного турнира определились победители в 13 весовых категориях среди мужчин.

За финальными поединками наблюдали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, его заместитель Мариана Василева, президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев, президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, президент Паралимпийского комитета Азербайджана Хидаят Абдуллаев, почетный президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов и официальные лица Федерации.

Перед боями был продемонстрирован видеоролик о международных турнирах, в которых азербайджанские боксеры принимали участие в течение года, и их успехах. После этого министр молодежи и спорта Фарид Гаибов оценил выступление наших национальных сборных по боксу в 2024 году как успешное. Отметив, что бокс в нашей стране развивается, министр также сообщил, что в столице и регионах уже введены в эксплуатацию боксерские залы.

Президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев заявил, что 2024 год стал успешным для наших боксеров. По его словам, сборные Азербайджана в различных возрастных группах завоевали 160 медалей в 35 международных соревнованиях, в которых они приняли участие. Завоеваны 44 золотые, 48 серебряные и 68 бронзовые медали. Из этих наград 21 была завоевана на чемпионатах Европы, пять - на чемпионатах мира и одна - на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Бабаев также напомнил, что в этом году наша страна принимала два международных соревнования. Он отметил, что в 2025 году количество подобных турниров увеличится до трех. Президент федерации также сообщил, что материально-техническая база укрепилась, наши судьи увеличили количество своих звезд, а тренеры получили международные дипломы.

Он подчеркнул, что цель остается неизменной и главная цель - завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Затем Фарид Гаибов и Сахиль Бабаев встретились с боксерами, завоевавшими медали на чемпионате мира среди молодежи и чемпионате Европы среди юношей до 22 лет.

Затем определились сильнейшие боксеры Азербайджана. Официальные гости наградили занявших первые три места в весовых категориях 60 кг и 67 кг.

Победив в решающих боях, чемпионские титулы завоевали Субхан Мамедов, Ядигяр Алиев, Амин Мамедзаде, Омар Асланлы, Магсуд Хасметов, Малик Гасанов, Наби Искендеров, Сархан Алиев, Расим Чобанлы, Мурад Аллахвердиев, Сеид Сеидов, Рауф Рагимов и Магомед Абдуллаев.

В командном зачете турнира СК "Нефтчи" занял первое место, набрав 60 очков. В то время как BFL (21) занял второе место, тройку замкнула "Золотая перчатка" (19).

Субхан Мамедов был удостоен звания лучшего боксера чемпионата. Лучшим судьей был признан Галиб Абиев.

Отметим, что соревнования по женскому боксу завершились день назад.

Чемпионат Азербайджана

Финалы

48 кг

Билалхабаши Назаров (DYBİK) - Субхан Мамедов (СК "Арена") - 0:5

51 кг

Турал Сарыев (СК "Нефтчи") - Ядигяр Алиев (СК "Сабаил") - 2:3

54 кг

Амин Мамедзаде ("Золотая перчатка") - Масуд Юсифзаде (БФЛ) - первый выиграл с полным преимуществом

57 кг

Залимхан Сулейманов (БФЛ) - Омар Асланлы (Сумгаит) - 0:5

60 кг

Магсуд Хасметов (МОИК) - Эльбрус Адыгезалов (СК "Нефтчи") - второй не вышел на бой

63,5 кг

Малик Гасанов (ФК "Нефтчи") - Руслан Рустамов (БФЛ) - 5:0

67 кг

Наби Искендеров (СК "Нефтчи") - Заур Гахраманов (СК "Джануб") - 5:0

71 кг

Сархан Алиев (СК "Нефтчи") - Ниджат Гасанов (СК "Золотая перчатка") - 5:0

75 кг

Миршариф Казымзаде (СК "Нефтчи") - Расим Чобанлы (СК МВД) - 2:3

80 кг

Мурад Аллахвердиев (СК "Нефтчи") - Джабраил Елеков (СК "Z-1") - 3:2

86 кг

Сеид Сеидов (KNOUT) - Мамед Гулиев (СК "Нефтчи") - 5:0

92 кг

Рауф Рагимов (СК "Нефтчи") - Сурат Гараев (СК "Сабаил") - 5:0

+92 кг

Магомед Абдуллаев (BFL) - Алекпер Алекперов (СК "Юг") - первый победил с полным преимуществом

Все призеры

48 кг

1. Субхан Мамедов (СК "Арена")

2. Билалхабаши Назаров (DYBİK)

3. Хасан Маликов (СК "Нефтчи")

3. Рамал Йолчуев (СК "Габала")

51 кг

1. Ядигяр Алиев (СК "Сабаил")

2. Турал Сариев (СК "Нефтчи")

3. Кенан Бабаев (СК METE)

3. Рауль Валиев (Астара)

54 кг

1. Амин Мамедзаде ("Золотая перчатка")

2. Масуд Юсифзаде (BFL)

3. Кенан Алиев (ФК "Нефтчи")

3. Агасалим Мустафазаде (МВД)

57 кг

1. Омар Асланлы (Сумгаит)

2. Залимхан Сулейманов (BFL)

3. Камиль Бабаев (СК METE)

3. Руслан Гадиров (МОИК)

60 кг

1. Максуд Хасметов (МОИК)

2. Эльбрус Адигезалов (СК "Нефтчи")

3. Магомедали Ашуралиев (СК "Забит")

3. Шамиль Аскеров (СК "Нефтчи")

63,5 кг

1. Малик Гасанов (СК "Нефтчи")

2. Руслан Рустамов (BFL)

3. Элмаддин Агаев (Ширван)

3. Джалал Гурбанов (МОИК)

67 кг

1. Наби Искендеров (СК "Нефтчи")

2. Заур Гахраманов (СК "Юг")

3. Мехди Гасанов (СК "Золотая перчатка")

3. Ильгар Салахов (СК "Забит")

71 кг

1. Сархан Алиев (ФК "Нефтчи")

2. Ниджат Гасанов (СК "Золотая перчатка")

3. Шамси Шахбазов (МОИК)

3. Зия Гасанов (СК "Z-1")

75 кг

1. Миршариф Казимзаде (ФК "Нефтчи")

2. Расим Чобанлы (МВД)

3. Новрузали Гулиев (МОИК)

3. Фархад Шейдаев (МОИК)

80 кг

1. Мурад Аллахвердиев (СК "Нефтчи")

2. Джабраил Елеков (СК "Z-1")

3. Эльвин Ганбаров (СК "Нефтчи")

3. Фаган Мамедов (СК "Нефтчи")

86 кг

1. Сеид Сеидов (KNOUT)

2. Мамед Гулиев (СК "Нефтчи")

3. Ибрагим Исмаилов (СК "Z-1")

3. Гейдар Мамедов (МВД)

92 кг

1. Рауф Рагимов (СК "Нефтчи")

2. Сурат Гараев (СК "Сабаил")

3. Мирхаял Мамедов (Гянджа)

3. Эльгун Абдуллаев (Гянджа)

+92 кг

1. Магомед Абдуллаев (BFL)

2. Алекпер Алекперов (СК "Юг")

3. Рашид Мамедов (СК "Z-1")

3. Теймур Асланов (МВД)