Евреи всегда нуждаются в таких друзьях, как Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, об этом говорится в статье в авторитетном мировом издании The Jerusalem Post известного израильского эксперта по арабскому миру и Ирану, полковника-лейтенанта разведывательного корпуса в отставке сил обороны Израиля, профессора востоковедения престижного израильского университета Бар-Илан и директора Центра ближневосточных и исламских исследований этого университета, исследователя Центра стратегических исследований Бегин-Садат доктора Мордехая Кедара.

В статье, посвященной жизни евреев в Азербайджане, говорится, что евреи живут в этой стране в мире и согласии, не сталкиваясь с антисемитизмом. Это яркий пример мирного сосуществования и дружбы евреев и мусульман, отмечающих праздники друг друга. В мире, где бушуют антисемитизм и нетерпимость, мультикультурный Азербайджан является примером для подражания.

Касаясь отношений Азербайджана с Израилем, профессор отметил, что более 40% потребности Израиля в нефти обеспечиваются Азербайджаном, здесь действуют более 120 израильских компаний и другие так же намерены наладить здесь свой бизнес.

Автор отмечает, что евреи всегда нуждаются в таких друзьях, как Азербайджан, которые поддерживают их в самые трудные времена.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-833559