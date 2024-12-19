https://news.day.az/world/1716772.html Реки лавы охватили Эфиопию - ВИДЕО В Эфиопии новое извержение вулкана Эрта-Але образует впечатляющие реки лавы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Этот щитовой вулкан расположен на Африканском Роге, в районе впадины Афар на северо-востоке страны. Представляем вашему вниманию данное видео:
Реки лавы охватили Эфиопию - ВИДЕО
В Эфиопии новое извержение вулкана Эрта-Але образует впечатляющие реки лавы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этот щитовой вулкан расположен на Африканском Роге, в районе впадины Афар на северо-востоке страны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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