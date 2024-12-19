Реки лавы охватили Эфиопию

В Эфиопии новое извержение вулкана Эрта-Але образует впечатляющие реки лавы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этот щитовой вулкан расположен на Африканском Роге, в районе впадины Афар на северо-востоке страны.

Представляем вашему вниманию данное видео: