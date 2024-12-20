Останки скольких человек были найдены до настоящего времени в Карабахе?

До настоящего времени на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены останки 602 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом на семинаре, проходящем в Баку и посвященном 75-летию Женевской конвенции, заявил следователь Генеральной прокуратуры Азербайджана Кямиль Зейналов.

Следователь подчеркнул, что личности 120 из них уже установлены.