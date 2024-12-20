https://news.day.az/politics/1716936.html Останки скольких человек были найдены до настоящего времени в Карабахе? - Ответ Генпрокуратуры До настоящего времени на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены останки 602 человек. Как сообщает Day.Az, об этом на семинаре, проходящем в Баку и посвященном 75-летию Женевской конвенции, заявил следователь Генеральной прокуратуры Азербайджана Кямиль Зейналов.
Останки скольких человек были найдены до настоящего времени в Карабахе? - Ответ Генпрокуратуры
До настоящего времени на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены останки 602 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом на семинаре, проходящем в Баку и посвященном 75-летию Женевской конвенции, заявил следователь Генеральной прокуратуры Азербайджана Кямиль Зейналов.
Следователь подчеркнул, что личности 120 из них уже установлены.
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