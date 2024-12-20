Президент Ильхам Алиев назначил нового председателя "Бакинского метрополитена"

Вюсал Юсиф оглу Асланов назначен председателем Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.