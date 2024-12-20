Азербайджанец в США получил высокую должность

Руководитель "Азербайджанского общества" штата Мэн, член Азербайджано-Американского альянса Тарлан Ахмедов получил назначение на высокую должность.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечено, что губернатор штата Мэн Джанет Т. Миллс назначила его первым директором Офиса новых американцев (Office of New Americans) при Управлении губернатора по политике, инновациям и будущему штата.

До этого Тарлан Ахмедов курировал программы занятости по всему штату в Департаменте труда штата Мэн, занимал руководящую должность в Управлении по делам беженцев и иммиграции, был координатором федеральной программы расселения беженцев.

На официальном интернет-сайте штата опубликована статья о новом назначении Тарлана Ахмедова. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке: https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-announces-director-maine-office-new-americans-2024-12-18