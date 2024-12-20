https://news.day.az/economy/1717041.html Биткойн упал в цене Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась ниже $96 тыс. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance. По состоянию на 19:08 по бакинскому времени цена биткойна составила $95,785.
Биткойн упал в цене
Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась ниже $96 тыс.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 19:08 по бакинскому времени цена биткойна составила $95,785.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
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