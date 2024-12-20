Биткойн упал в цене

Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась ниже $96 тыс.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 19:08 по бакинскому времени цена биткойна составила $95,785.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.