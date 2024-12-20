В Азербайджане утверждена форма финотчетности субъектов естественных монополий

Утверждена "Форма финансовой отчетности, представляемой субъектами естественных монополий по результатам предпринимательской деятельности".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно документу, утвержден "Порядок представления финансовой отчетности по результатам предпринимательской деятельности субъектов естественных монополий".

Данное решение применяется с 1 июля 2024 года.