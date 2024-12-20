https://news.day.az/officialchronicle/1717075.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Ирана Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в котором выразил глубокую благодарность Исламской Республике Иран и лично Президенту Ирана в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего 19 декабря 2024 года в столице Египта, Каире 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Ирана
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в котором выразил глубокую благодарность Исламской Республике Иран и лично Президенту Ирана в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего 19 декабря 2024 года в столице Египта, Каире 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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