Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Ирана

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану, в котором выразил глубокую благодарность Исламской Республике Иран и лично Президенту Ирана в связи с единогласным избранием Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время прошедшего 19 декабря 2024 года в столице Египта, Каире 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.