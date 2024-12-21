Вечер в честь 530-летия Мухаммеда Физули в Международном центре мугама

Чем больше мы удаляемся во временном отношении от Физули, тем глубже начинаем понимать его.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти слова сказал заведующий кафедрой Азербайджанской национальной консерватории, драматург Фирудин Гурбансой на литературно-художественном вечере, посвященном 530-летию великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули под названием Aşiqi-sadiq mənəm. Вечер был организован Министерством культуры, Международным центром мугама и Союзом писателей Азербайджана.

Выступивший в начале мероприятия заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, председатель Совета печати Рашад Меджид поблагодарил организаторов и подчеркнул значимость данного события.

Фирудин Гурбансой, председатель Центра художественного перевода и литературных связей при Союзе писателей Азербайджана Асад Джахангир подробно остановились на творчестве великого Физули, его богатом литературном наследии и влиянии на развитие азербайджанской культуры и литературы.

На мероприятии прозвучали газели Физули в исполнении ханенде, а также была представлена театральная композиция, подготовленная по мотивам его произведений.

Вечер Aşiqi-sadiq mənəm стал важным культурным событием, объединившим любителей классической поэзии, музыки мугама и театрального искусства. На мероприятии была подчеркнута роль Физули как одного из величайших символов азербайджанской духовности.