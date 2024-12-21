Новый дорожный знак в Баку

На улице Физули в Баку установлен новый дорожный знак, указывающий время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что запрет на въезд других транспортных средств на автобусную полосу действует только в часы, указанные на знаке.

Согласно информации, за нарушение правил и въезд на автобусную полосу предусмотрен штраф в размере 100 манатов и начисление 2 штрафных баллов. Эти полосы создают условия для удобной и бесперебойной перевозки пассажиров общественного транспорта без дополнительных задержек.

Агентство призвало участников дорожного движения соблюдать правила и сообщило, что в будущем дорожные знаки, указывающие время действия автобусных полос, будут поэтапно устанавливаться на других улицах и проспектах.

Недавно на проспекте 8 Ноября и улице Мехмеда Хади установлены дорожные знаки, указывающие время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.