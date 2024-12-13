Вас оштрафуют, если вы заедете на эти полосы с 07:00 до 22:00

На проспекте 8 Ноября и улице Мехмеда Хади установлены дорожные знаки, указывающие время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, запрет на использование полосы другими транспортными средствами действует только в указанные на знаках часы. Нарушителям, заезжающим на автобусную полосу в запрещённое время, грозит штраф в размере 100 манатов и начисление 2 штрафных баллов.

AYNA подчёркивает важность таких полос для обеспечения удобной и беспрепятственной перевозки пассажиров общественным транспортом, призывая всех участников дорожного движения строго соблюдать правила.

Также отмечается, что в дальнейшем аналогичные знаки будут поэтапно устанавливаться на других улицах и проспектах.