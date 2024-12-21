Гейдаров среди самых успешных дзюдоистов года

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) стал одним из лидеров сезона в дзюдо, заняв почетное место среди тех, кто завоевал наибольшее количество золотых медалей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Гейдаров отличился четырьмя победами в этом году. В начале сезона он одержал победу на турнире "Большого шлема" в Баку, затем стал чемпионом Европы в Загребе, после чего выиграл чемпионат мира в Абу-Даби. Кульминацией его успеха стало завоевание олимпийского титула в Париже.

С такими же результатами по числу золотых медалей завершили сезон и другие дзюдоисты, включая олимпийскую чемпионку Кристу Дегучи (Канада).

Лидером же среди всех дзюдоистов является Тедди Ринер из Франции, который выиграл шесть золотых медалей, включая два титула олимпийского чемпиона в Париже, а олимпийская чемпионка Барбара Матич из Хорватии имеет в своем активе пять золотых медалей.