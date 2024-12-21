https://news.day.az/world/1717231.html В Турции проведены антитеррористические операции в 19 провинциях Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о проведении антитеррористических операций в 19 провинциях страны. Как сообщает Day.Az, глава МВД Турции отметил, что в рамках операций только за последнюю неделю было задержано 40 подозреваемых в причастности к террористической организации РКК.
В Турции проведены антитеррористические операции в 19 провинциях
Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о проведении антитеррористических операций в 19 провинциях страны.
Как сообщает Day.Az, глава МВД Турции отметил, что в рамках операций только за последнюю неделю было задержано 40 подозреваемых в причастности к террористической организации РКК.
"Операции под кодовым названием GÜRZ-20 были проведены, в частности, в провинциях Анталья, Кахраманмараш, Карс, Хатай и Мерсин", - написал Йерликая в социальных сетях.
Он подчеркнул, что борьба с преступностью продолжится до ликвидации последнего террориста и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры за успешную координацию операций.
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