В Турции проведены антитеррористические операции в 19 провинциях

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о проведении антитеррористических операций в 19 провинциях страны.

Как сообщает Day.Az, глава МВД Турции отметил, что в рамках операций только за последнюю неделю было задержано 40 подозреваемых в причастности к террористической организации РКК.

"Операции под кодовым названием GÜRZ-20 были проведены, в частности, в провинциях Анталья, Кахраманмараш, Карс, Хатай и Мерсин", - написал Йерликая в социальных сетях.

Он подчеркнул, что борьба с преступностью продолжится до ликвидации последнего террориста и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры за успешную координацию операций.