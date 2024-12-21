Причина задержки переселения жителей аварийного дома в Баку?

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана предоставил информацию в связи с обеспокоенностью жителей аварийного дома, расположенного по адресу улица Маяковского 15, в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xezer Xeber", стало известно, что процесс переселения жителей этого дома был начат несколько лет назад. Однако работы так и не были завершены.

Два многоэтажных дома, построенных ранее в этом районе, превысили допустимые нормы плотности застройки для данной территории.

В настоящее время Государственным комитетом по градостроительству и архитектуры продолжается уточнение и оценка площадей квартир аварийного дома.

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