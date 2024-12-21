https://news.day.az/society/1717116.html Пожар в одном из районов Баку В Хатаинском районе Баку произошёл пожар в объекте. Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в посёлке Ахмедлы. На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Пожар был ликвидирован. Недавно в поселке Сарай Абшеронского района произошел пожар в жилом доме.
Пожар в одном из районов Баку
В Хатаинском районе Баку произошёл пожар в объекте.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в посёлке Ахмедлы.
На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
Пожар был ликвидирован.
Недавно в поселке Сарай Абшеронского района произошел пожар в жилом доме.
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