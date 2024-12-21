Пожар в одном из районов Баку

В Хатаинском районе Баку произошёл пожар в объекте.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в посёлке Ахмедлы.

На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

Пожар был ликвидирован.

Недавно в поселке Сарай Абшеронского района произошел пожар в жилом доме.