https://news.day.az/society/1717116.html

Пожар в одном из районов Баку

В Хатаинском районе Баку произошёл пожар в объекте. Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в посёлке Ахмедлы. На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Пожар был ликвидирован. Недавно в поселке Сарай Абшеронского района произошел пожар в жилом доме.