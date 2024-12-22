Оксфорд снизил требования для поступления

Оксфордский университет снижает требования к абитуриентам, чтобы выполнить целевые показатели разнообразия, преподаватели опасаются, что это может сказаться на репутации одного из старейших университетов в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Times.

"Оксфордские преподаватели опасаются, что репутация университета может пострадать, так как схема повышения разнообразия за счет приема студентов из семей "с ограниченными возможностями", которые не соответствуют обычным критериям поступления, расширена и теперь предусматривает выделение им почти каждого десятого места", - говорится в материале издания.

Один из сотрудников университета заявил, что лично знает студентов, которых взяли в рамках данной программы, при этом они не могут написать эссе грамотным языком, который обычно свойственен учащимся данного престижного заведения.