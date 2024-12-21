В Германии объявлен траур

Все государственные флаги на зданиях высших органов власти Германии приспущены из-за траура, объявленного по погибшим в теракте в Магдебурге.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МВД ФРГ.

"Траур по жертвам в Магдебурге", - сообщает ведомство в одной из социальных сетей.

"Федеральный министр внутренних дел Фезер распорядилась после теракта приспустить по всей стране флаги на всех высших органах власти", - сообщается в заявлении немецкого МВД.