https://news.day.az/world/1717299.html В Германии объявлен траур Все государственные флаги на зданиях высших органов власти Германии приспущены из-за траура, объявленного по погибшим в теракте в Магдебурге. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МВД ФРГ. "Траур по жертвам в Магдебурге", - сообщает ведомство в одной из социальных сетей.
В Германии объявлен траур
Все государственные флаги на зданиях высших органов власти Германии приспущены из-за траура, объявленного по погибшим в теракте в Магдебурге.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МВД ФРГ.
"Траур по жертвам в Магдебурге", - сообщает ведомство в одной из социальных сетей.
"Федеральный министр внутренних дел Фезер распорядилась после теракта приспустить по всей стране флаги на всех высших органах власти", - сообщается в заявлении немецкого МВД.
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