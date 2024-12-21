В Азербайджане замдиректора школы обманули на крупную сумму

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над четырьмя мошенниками, которые обманули экс-заместителя директора средней школы №10 города Хырдалан Абшеронского района, Азизу Абдыеву, на сумму 98 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, согласно решению суда, Хокума Алиева приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Айдын Джафаров - к 7 годам тюремного заключения. Еще один соучастник получил условный срок, а другой - освобожден от наказания.

В ходе расследования было установлено, что диплом о высшем образовании Азизы Абдыевой, работавшей заместителем директора, а позже и.о. директора школы, оказался поддельным. Женщина пыталась использовать фальшивый диплом в электронной системе, чтобы подтвердить его подлинность.

Диплом, якобы выданный в 2009 году ныне упраздненным гянджинским филиалом Азербайджанского института учителей, подтверждал присвоение степени бакалавра педагогического факультета по специальности "Педагогика и методика начального образования". Однако документ оказался фальшивым.

Руководитель рабочей группы в доме отца Азизы Абдыевой, некий Эльсевяр, предложил помощь в решении этого вопроса. Он вступил в сговор с Хокума Алиевой, Айдыном Джафаровым и еще двумя людьми, выманив у женщины 98 тысяч манатов, которые они присвоили. Попытки признать диплом действительным не увенчались успехом, и деньги мошенники не вернули.

После того как потерпевшая подала жалобу, было возбуждено уголовное дело. Эльсевяр, однако, скончался во время следствия и не понес наказания. Из 98 тысяч манатов обвиняемые вернули лишь 26 тысяч.

Стоит отметить, что информация о поддельном дипломе Азизы Абдыевой ранее уже неоднократно появлялась в СМИ. В 2021 году она была освобождена от занимаемой должности.