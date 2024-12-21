Страшное ДТП с автобусом в Бразилии

По меньше мере 38 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком и автомобилем на востоке Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал G1.

Напомним, что авария произошла в ночь на субботу. По данным спасателей, у автобуса лопнула шина, из-за чего водитель не справился с управлением и врезался в грузовой прицеп. После этого в автобус врезался следовавший за ним легковой автомобиль. В результате столкновений автобус загорелся.

Автобус следовал из Сан-Паулу в город Витория-да-Конкиста в штате Баия.