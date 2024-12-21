https://news.day.az/world/1717283.html Глава МИД Турции о возможности встречи с новой администрацией Сирии Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о намерении провести встречу с новой администрацией Сирии в Дамаске, сказал министр в интервью местному французскому телеканалу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу. Фидан отметил важность недавней встречи американской делегации с представителями новой администрации в Дамаске.
Глава МИД Турции о возможности встречи с новой администрацией Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о намерении провести встречу с новой администрацией Сирии в Дамаске, сказал министр в интервью местному французскому телеканалу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Фидан отметил важность недавней встречи американской делегации с представителями новой администрации в Дамаске.
"До визита представителей США в Дамаск уже приезжали делегации из некоторых европейских стран и международных организаций. Мы наблюдаем процесс установления контактов с новой сирийской администрацией, что является значимым событием", - подчеркнул глава турецкого МИД.
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