Автор: Байрам Эльшадов

Проармянская активность Франции на Южном Кавказе не сдает обороты. Похоже, что Франция не собирается отказываться от своей лицемерной и предвзятой позиции в отношении Азербайджана. Официальный Париж пытается искусственно разогреть некую проблему, а затем представить себя в качестве спасителя, который якобы может что-то решать. В этом вопросе французской стороне всячески потакает правительство Армении. Так, сегодня глава армянского МИД Арарат Мирзоян принял постоянного координатора ООН в Армении Франсуа Жакоба. Помимо стандартного протокола, где стороны обсудили двустороннего сотрудничества, Мирзоян и Жакоб обсудили шаги по удовлетворению долгосрочных потребностей н̶а̶с̶и̶л̶ь̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶ ̶п̶е̶р̶е̶м̶е̶щ̶е̶н̶н̶ы̶х̶ армян, добровольно покинувших Карабах. Вот так Париж ищет лазейки, чтобы оправдать свое присутствие в регионе.

При этом Армения и Франция вновь не унимаются манипулированием терминами при упоминании выехавших в Армению карабахских армян. О каком насильственном перемещении идет речь, если им был предоставлен выбор либо переехать в Армению, либо получения гражданства Азербайджана для проживания в Карабахском экономическом регионе на законной основе? Некоторые армяне выбрали первый вариант, остальные предпочли второй.

Хотя чего еще можно было ожидать от француженки, занимающей должность в ООН. Франсуа Жакоб лишь выполняет установки своего начальника Эммануэля Макрона, который рьяно стремится поддерживать армян. На деле французская дипломатия лишь создает видимость неотложной гуманитарной катастрофы. На практике же, решение о добровольном выезде карабахских армян было принято в условиях соглашений, которые предусматривали их свободу выбора. Никакого насилия не было. Стоит лишь вспомнить, как спокойно армяне собирали свои вещи и затем уехали. Никто не стрелял им в спину, как это делали армянские боевики в Первую Карабахскую войну. Армян просто проводили взглядом. Поэтому позиция Франциине не учитывает объективные реалии и усилия Азербайджана по восстановлению порядка и мирной жизни на освобожденных территориях.

Вместо того чтобы признать важность примирения и восстановления нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном, Франция продолжает разжигать напряженность, используя любые поводы для вмешательства. Однако такие действия не могут скрыть основную проблему: вмешательство внешних игроков, таких как Франция, и поддержка Армении в данном контексте мешают процессу мира и восстановления нормальных отношений между соседними странами.

Похоже, что Париж не собирается отказываться от своей лицемерной и предвзятой позиции в отношении Азербайджана. Франция может и дальше претендовать на роль так называемого "миротворца", но ее участие в делах Южного Кавказа выглядит ни чем иным как попытка усиления своего геополитического влияния и не имеет ничего общего с интересами стран региона. Но поезд ушел, усилия Парижа зацепиться на Южном Кавказе потерпят такую же неудачу, как это произошло с метрополией на африканском континенте.