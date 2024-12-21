В Ханкенди спустя полвека состоялся чемпионат по бадминтону

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана регулярно проводятся спортивные соревнования.

Как сообщает Day.Az, спустя многие годы в городе Ханкенди состоялся чемпионат страны по бадминтону. Соревнования были организованы совместно специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, министерством молодежи и спорта и Федерацией бадминтона Азербайджана. Финальный этап чемпионата прошел в средней школе №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди.

В соревнованиях, которые прошли в спортивном зале учебного заведения, приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, представители СМИ и другие официальные лица. Министр Гаибов и официальный представитель специального представительства, сыграв партию в бадминтон, объявили чемпионат открытым.

Фарид Гаибов отметил, что сегодня в азербайджанском спорте происходит историческое событие. Он подчеркнул, что спорт возвращается на освобожденные от оккупации земли, и что в этих регионах регулярно проводятся спортивные соревнования. Ханкенди уже принимал несколько спортивных событий и, по словам министра, станет важным спортивным центром.

На финальных матчах присутствовал также Махмуд Мамедов, член азербайджанской семьи бадминтона, который в 1974 году занял призовые места в трех категориях на турнире, проведенном в Ханкенди.

Победителей и призеров чемпионата наградили сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по бадминтону, проведенный в октябре 1974 года в Ханкенди, был организован среди клубов. В нем принимали участие 24 мужчин и 20 женщин. В борьбе за титул победителя среди клубов соревновались команды "Нефтчи", "Махсул", "Зенит", "Локомотив" и "Спартак".