В Турции обрушилась лавина

В результате схода лавины в провинции Эрзурум погиб 16-летний член юношеской сборной Турции по дзюдо Эмре Йозган, находившийся на сборах в горнолыжном центре "Паландекён".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на губернатора Эрзурума Мустафу Чифтчи, в районе, где находилась на тренировке группа спортсменов, в субботу, в 10:00 по местному (12:00 GMT) времени сошла лавина.

"Молодой дзюдоист погиб на месте в результате перелома шеи и позвоночника, еще три спортсмена получили ранения", - отметил губернатор.

На помощь выдвинулись сотрудники МЧС и жандармерия. Сообщается, что тело Йозгана было обнаружено под двухметровой толщей снега.