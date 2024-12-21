https://news.day.az/world/1717203.html В Турции обрушилась лавина - есть погибший - ВИДЕО В результате схода лавины в провинции Эрзурум погиб 16-летний член юношеской сборной Турции по дзюдо Эмре Йозган, находившийся на сборах в горнолыжном центре "Паландекён".
В Турции обрушилась лавина - есть погибший - ВИДЕО
В результате схода лавины в провинции Эрзурум погиб 16-летний член юношеской сборной Турции по дзюдо Эмре Йозган, находившийся на сборах в горнолыжном центре "Паландекён".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на губернатора Эрзурума Мустафу Чифтчи, в районе, где находилась на тренировке группа спортсменов, в субботу, в 10:00 по местному (12:00 GMT) времени сошла лавина.
"Молодой дзюдоист погиб на месте в результате перелома шеи и позвоночника, еще три спортсмена получили ранения", - отметил губернатор.
На помощь выдвинулись сотрудники МЧС и жандармерия. Сообщается, что тело Йозгана было обнаружено под двухметровой толщей снега.
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