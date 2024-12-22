https://news.day.az/world/1717306.html Наводнение накрыло курортную Анталью - ВИДЕО Курортную турецкую Анталью накрыло наводнение. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Наводнение накрыло курортную Анталью - ВИДЕО
Курортную турецкую Анталью накрыло наводнение.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре