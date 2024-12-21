https://news.day.az/politics/1717235.html Названо количество кандидатов на муниципальные выборы в Азербайджане На предстоящих в Азербайджане муниципальных выборах выдвинуты 15 886 кандидатов. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии. По его словам, 6 889 лицам выданы подписные листы.
Названо количество кандидатов на муниципальные выборы в Азербайджане
На предстоящих в Азербайджане муниципальных выборах выдвинуты 15 886 кандидатов.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.
По его словам, 6 889 лицам выданы подписные листы.
Отметим, что 29 января 2025 года пройдут выборы по 685 муниципалитетам, будут избраны 8 071 член муниципалитетов.
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