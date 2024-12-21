Названо количество кандидатов на муниципальные выборы в Азербайджане

На предстоящих в Азербайджане муниципальных выборах выдвинуты 15 886 кандидатов.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, 6 889 лицам выданы подписные листы.

Отметим, что 29 января 2025 года пройдут выборы по 685 муниципалитетам, будут избраны 8 071 член муниципалитетов.