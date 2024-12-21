Нэнси Пелоси с мужем присвоили миллионы, предназначенные для борьбы с COVID-19

Американские СМИ распространили новость, разоблачающую экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее мужа. Согласно информации, пара присвоила миллионы долларов, предназначенных на борьбу с пандемией COVID-19.

Day.Az представляет перевод статьи:

Auberge du Soleil - это пятизвездочный отель и спа-комплекс на холме с панорамным видом на виноградники долины Напа, который, по-видимому, является первоклассным во всех аспектах, кроме одного.

Хотя гламурный курорт, расположенный в часе езды от Сан-Франциско, заполняет номера, стоимость которых часто составляет $2 000 за ночь, знаменитостями и техногигантами, финансовые документы предполагают, что он не приносил значительного дохода как минимум двум его инвесторам - конгрессмену Нэнси Пелоси и её мужу Полу. Ситуация изменилась, когда курорт получил миллионы долларов в виде финансовой помощи, одобренной Конгрессом, в 2020 и 2021 годах.

Инвестиции в Auberge du Soleil, которыми в течение десятилетий владел Пол Пелоси, редко приносили значительную прибыль, согласно финансовым отчётам Нэнси. В некоторые годы он зафиксировал убытки или прибыль в пределах $50 000-$100 000. Однако год, когда были выделены средства для спасения, стал исключением. В 2021 году, как показывают этические отчёты Пелоси, доход её семьи от курорта резко возрос до диапазона от $1 млн до $5 млн.

Курорт, выполненный в стиле Лазурного Берега, может не быть типичным примером бизнесa, нуждающегося в государственной помощи, однако Auberge du Soleil, который на время пандемии приостановил свою деятельность, а затем быстро восстановился, получил около $9 млн через серию экстренных финансовых программ, финансируемых налогоплательщиками.

Неопубликованный ранее денежный поток является частью ряда программ финансовой помощи, которая была направлена на рестораны, отели и объекты недвижимости, поддерживаемые Пелоси, включая несколько отелей Courtyard Marriott.

Анализ RealClearInvestigations показал, что прибыль Пелоси увеличилась благодаря инвестициям в различные объекты, которые получили значительные средства на спасение, общая сумма которых составила $28 млн - больше, чем было известно ранее. За свою долю в Auberge du Soleil Пелоси получила больше дохода в 2021 году, когда на курорт были направлены средства, чем за любые другие годы за последние 10 лет.

Пелоси не единственная среди законодателей, чьи бизнесы получили помощь от финансовых программ, предназначенных для малых предприятий. Конгрессмен Грег Пенс, брат бывшего вице-президента, получил $79 441. Конгрессмен Дин Филлипс, который кратко вел кампанию на праймериз среди демократов, является инвестором небольшой компании по производству мероприятий Geniecast, которая получила два прощаемых займа на сумму $373 185. Также были подвергнуты сомнению другие члены Конгресса с инвестициями в автодилерские и ресторанные компании, получившие средства на спасение.

Пелоси, будучи спикером Палаты представителей, курировала все федеральные программы стимулирования в период пандемии, которые в сумме составили около $5,5 трлн - одна из самых крупных программ внутренних расходов в истории США, за исключением военных времен. "Эти республиканцы, похоже, имеют бесконечную терпимость к чужим бедам", - заявила Пелоси на пресс-конференции в декабре 2020 года, критикуя оппозицию за задержки с принятием дополнительных программ на помощь в период пандемии. Эти программы рекламировались как меры по спасению экономики и помощи нуждающимся компаниям и семьям.

Точная сумма прибыли Пелоси от Auberge du Soleil не ясна. Отель является частной компанией, а законодатели подают этические отчёты, которые показывают диапазон доходов и активов, а не точную сумму. Офис Пелоси не ответил на запрос о комментариях.

Экс-спикер Палаты представителей приобрела известность благодаря удачным сделкам с акциями её мужа. Её муж, Пол Пелоси, 84 года, является инвестором, который давно занимается недвижимостью. Журнал Fortune, среди других изданий, сообщал о его необычно высоких доходах от торговли опциями на технологические акции.

Домохозяйство Пелоси заработало более 65% на сделках в прошлом году, согласно анализу сайта Unusual Whales, одного из нескольких сайтов, отслеживающих торговую активность в Конгрессе. Этот результат превосходит даже самые успешные хедж-фонд менеджеры.

Богатство Пелоси значительно увеличилось за время её пребывания на посту. Данные о раскрытии показывают, что её чистая стоимость выросла с примерно $18 млн в 1991 году до почти $250 млн в прошлом году. "Спикер не имеет предварительных знаний о какой-либо сделке или участия в ней", - заявлял её пресс-секретарь в прошлом по вопросам о сделках. Офис Пелоси не ответил на запрос RCI о комментариях.

Финансовая помощь, предоставленная инвестиционным активам семьи Пелоси, осталась в значительной степени незамеченной.

В начале пандемии появлялись разрозненные сообщения о законодателях обеих партий, которые могли извлечь выгоду из первоначальной программы Paycheck Protection Program (PPP). Как отметили журналисты Roll Call в июле 2020 года, малый бизнес получил прощаемые займы, в том числе на итальянскую сеть Piatti и компанию, связанную с отелем El Dorado, небольшим отелем в округе Сонома, которые частично принадлежат Пелоси. Оставленные СМИ PPP займы, связанные с Пелоси, составили около $2,4 млн.

Эта цифра лишь поверхностно затрагивает вопрос. Новые государственные раскрытия показывают, что частные активы Пелоси, такие как курорт Auberge du Soleil, получили более $28 млн в форме средств, связанных с пандемией, включая PPP, Экономическое восстановление от ущерба от COVID-19 и специальную программу грантов для ресторанов.

Большая часть дополнительного финансирования поступила из второго и третьего этапов законодательных инициатив в связи с пандемией, принятых в декабре 2020 года и марте 2021 года, которые предоставили дополнительные $2 трлн в виде наличных и прощаемых займов для нуждающихся людей, компаний и местных властей. Эти дополнительные этапы финансирования фактически удвоили первоначальные $2,1 трлн средств закона CARES, принятого в марте 2020 года. Новое законодательство разрешило второй этап PPP-займов, а также миллиарды долларов в грантах для театров, ресторанов и туристических компаний, пострадавших от кризиса.

После первоначальной реакции на законодателей, получающих финансовую помощь от программ, которые они же и одобрили, Конгресс ужесточил критерии отбора. Эти правила включали запрет на предоставление PPP займов компаниям, в которых законодатели или их супруги владеют "контролирующей долей", что согласно определениям Малого бизнеса США составляет не менее 20% доли.

Пелоси получила значительную прибыль от средств помощи, которые она поддерживала в качестве спикера Палаты представителей. Программа восстановления ресторанов, одна из дополнительных программ, запущенных новым этапом стимулирования пандемии, предоставила $5 млн курорту Auberge du Soleil в июне 2021 года. Эти средства не были ограничены владельцами бизнеса в Конгрессе. Курорт также получил второй заем по программе PPP на сумму около $2 млн в 2021 году. Первый заем PPP, выданный в предыдущем году, составил $2,9 млн, что помогло Пелоси получить миллионы на инвестицию, которая редко приносила значительную прибыль, согласно этическим отчетам Нэнси.

Точно так же обстояло дело с компанией Piatti Restaurant Company, сетью ресторанов пиццы и итальянской кухни, частично принадлежащей Пелоси, которая в итоге получила около $15 млн в виде совокупных грантов PPP и RRF и прощаемых займов. Домохозяйство Пелоси, в свою очередь, получило до $1 млн в виде партнерских доходов от их инвестиций в ресторан в 2021 году, когда компания получила основную часть правительственной помощи.

Возврат инвестиций в том году от Piatti также стал самым высоким за более чем десять лет для семьи Пелоси. В предыдущие годы они обычно зарабатывали менее $50 000 на своей доле в сети пиццерий.

Государственная помощь, предоставленная курортам и ресторанам, поддерживаемым Пелоси, могла обойтись другим бизнесам. В общей сложности Auberge du Soleil и Piatti получили более $14,2 млн в виде грантов от программы восстановления ресторанов, которые были прокачаны через Конгресс Пелоси и утверждены подписью президента Байдена в рамках его плана "American Rescue Plan". Большинство заявителей не были так удачливы. Менее трети ресторанов, кафе и закусочных, которые подали заявки на финансирование программы, были одобрены, и фонд был быстро исчерпан после его открытия.

Миллиарды долларов помощи на борьбу с COVID были представлены как целенаправленные меры для спасения экономики. Недавний анализ показал, что спешно организованные программы были плохо продуманы и сыграли значительную роль в высоких уровнях инфляции за последние четыре года.

Оценки о том, сколько государственных средств было потрачено нецелевым образом, сильно различаются. Associated Press сообщила, что мошенники могли украсть более $280 млрд из различных программ помощи в период пандемии. Сенатный отчёт отметил, что потраченные впустую средства оказались в виде "Lamborghini, роскошных отпусков, экстравагантных украшений и даже фермы для альпака".

"Колоссальная сумма налоговых потерь из-за мошенничества и злоупотреблений средствами помощи в период пандемии", - отметил Крейг Айерман, научный сотрудник Института независимости, оценивается в "сотни миллиардов долларов".

Айерман и другие эксперты по этике утверждают, что эти средства создавали проблемы конфликта интересов. Он не удивлен, что богатые законодатели использовали средства, связанные с COVID. "Даже для того, чтобы их получить", - добавил он, "они ставят себя впереди тех, кто действительно в них нуждался".