В Баку задержали иранского наркоторговца

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в Баку был задержан гражданин Ирана, Рахмат Джабралнежад (1978 года рождения), подозреваемый в незаконной торговле наркотическими средствами.

Во время обыска в его доме было обнаружено и изъято значительное количество героина, 450 таблеток метадона и 1 электронные весы..

Джабраилнежад сообщил, что наркотики он получил из тайника в Ясамальском районе и приобрел их с целью последующей продажи.

По данному делу возбуждено уголовное дело, а подозреваемый арестован.