В Баку задержали иранского наркоторговца - ВИДЕО
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в Баку был задержан гражданин Ирана, Рахмат Джабралнежад (1978 года рождения), подозреваемый в незаконной торговле наркотическими средствами.
Во время обыска в его доме было обнаружено и изъято значительное количество героина, 450 таблеток метадона и 1 электронные весы..
Джабраилнежад сообщил, что наркотики он получил из тайника в Ясамальском районе и приобрел их с целью последующей продажи.
По данному делу возбуждено уголовное дело, а подозреваемый арестован.
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