https://news.day.az/society/1717309.html Трагическое ДТП в Исмаиллы В Исмаиллинском районе произошла авария. Как сообщает Day.Az, авария случилась ночью на дороге, ведущей в направлении села Гурбанафанди. По предварительной информации, автомобиль марки "Мерседес" съехал с дороги и перевернулся.
Трагическое ДТП в Исмаиллы
В Исмаиллинском районе произошла авария.
Как сообщает Day.Az, авария случилась ночью на дороге, ведущей в направлении села Гурбанафанди. По предварительной информации, автомобиль марки "Мерседес" съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли жители Огузского района - Рашидов Сафар Этибар оглу (2000 года рождения) и Шукюрлу Шукюр Араз оглу (2000 года рождения).
По факту происшествия проводится расследование.
Кроме того, Рагимли Орхан Мехман оглу (1997 года рождения) и житель Исмаиллы Аллахвердиев Турал Эльдар оглу (1988 года рождения) были госпитализированы с травмами в центральную районную больницу.
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