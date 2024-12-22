Трагическое ДТП в Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошла авария.

Как сообщает Day.Az, авария случилась ночью на дороге, ведущей в направлении села Гурбанафанди. По предварительной информации, автомобиль марки "Мерседес" съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли жители Огузского района - Рашидов Сафар Этибар оглу (2000 года рождения) и Шукюрлу Шукюр Араз оглу (2000 года рождения).

По факту происшествия проводится расследование.

Кроме того, Рагимли Орхан Мехман оглу (1997 года рождения) и житель Исмаиллы Аллахвердиев Турал Эльдар оглу (1988 года рождения) были госпитализированы с травмами в центральную районную больницу.