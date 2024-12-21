В Баку прошел юбилейный вечер в честь 75-летия Джахангира Зейналлы

В Киноцентре "Низами" состоялся творческий вечер, посвященный 75-летнему юбилею заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера и сценариста Джахангира Зейналлы. Мероприятие было организовано Государственным фондом кино Азербайджана и Союзом кинематографистов Азербайджана, сообщает Day.Az.

На открытии вечера была представлена фотовыставка, посвященная жизни и творчеству юбиляра. Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о творческом пути Джахангира Зейналлы, отметив его вклад в азербайджанскую кинематографию.

Джахангир Зейналлы родился 13 октября 1949 года в Баку и является выпускником режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. После завершения учебы он начал работать на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сняв более сорока документальных фильмов, а также несколько художественных картин.

Секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Баба Везироглу поздравил юбиляра от имени СКА и вручил ему ценный памятный подарок. Народный артист Абдул Махмудов, заслуженные деятели искусств Айдын Казымзаде и Рафик Гамбаров передали свои поздравления и пожелания дальнейших творческих успехов.

Сам Джахангир Зейналлы, в свою очередь, поделился воспоминаниями и выразил благодарность Государственному фонду кино Азербайджана, Союзу кинематографистов Азербайджана за организацию события, а также зрителям, пришедшим поздравить его с юбилеем.