Победный тур азербайджанских шахматисток в Испании

Девятый тур международного турнира в Ситжесе (Испания) стал успешным для азербайджанских шахматисток.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, все три участницы одержали победы. Сабина Ибрагимова победила Бартаку Амардепа из Индии, Аян Аллахвердиева обыграла Матьяжа Гаджики из Польши, а Лала Гусейнова одолела Адию Ранганат из Индии.

Аллахвердиева и Ибрагимова набрали по пять очков и занимают 45-е и 69-е места соответственно, а Гусейнова с четырьмя баллами расположилась на 149-й позиции.