Северный магнитный полюс изменил свое положение

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы представили обновленную Мировую магнитную модель, которая зафиксировала новое положение магнитного Северного полюса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал National Centers for Environmental Information (NCEI).

В 1831 году сэр Джеймс Кларк Росс открыл магнитный Северный полюс в северной части Канады. Однако в отличие от географического Северного полюса, он постоянно меняет свое местоположение из-за движения жидкого железа и никеля в ядре Земли.

В последние десятилетия полюс ускорялся, перемещаясь от Канады к Сибири со скоростью до 50 километров в год. Однако за последние пять лет его движение замедлилось до 35 километров в год. Ученые связывают это необычное поведение с влиянием двух крупных магнитных структур под Канадой и Сибирью.

Обновленная модель позволяет с высокой точностью определять местоположение магнитного полюса, что является критически важным для навигации. Ошибки в построении маршрутов, вызванные использованием устаревших данных, могут достигать десятков километров. Например, если проложить маршрут длиной 8500 километров по прямой с помощью старой модели, он отклонится от цели на 150 километров.

Новые данные о полюсе будут автоматически применяться на современных устройствах, таких как смартфоны и GPS-навигаторы.