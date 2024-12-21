В Ходжалы проведут новые линии элетропередачи

Юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах" завершило подготовительные работы для проведения электротехнических работ на улицах села Баллыджа Ходжалинского района и села Гасанриз Агдеринского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок. Выполнение работ возложено на ООО "Enerji İnşaat". Заключен договор на сумму 353 тысячи 619 манатов.

Отметим, что ООО "Enerji İnşaat" было зарегистрировано в 2022 году. Законным представителем компании является Мусаев Абубакир Алимурад оглу.

Напомним, что село Баллыджа Ходжалинского района находится в 10,6 км от районного центра. Село расположено на левом берегу реки Баллыджа, у подножия Карабахского хребта. Оно было оккупировано армией Армении в 1992 году. В 2023 году в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19-20 сентября ВС Азербайджана в Карабахе, село Баллыджа было освобождено от оккупации.

Село Гасанриз Агдеринского района расположено на левом берегу реки Тертерчай. Оно было оккупировано вооруженными силами Армении в 1993 году. 20 сентября 2023 года в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, село Гасанриз вернулось под контроль Азербайджана.