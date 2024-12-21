https://news.day.az/world/1717109.html Трамп потребует от НАТО увеличить оборонные расходы Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times. Об этом он через своих представителей сообщил некоторым европейских чиновникам.
Трамп потребует от НАТО увеличить оборонные расходы
Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times.
Об этом он через своих представителей сообщил некоторым европейских чиновникам.
Источники издания отметили, что в итоге Трамп может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с текущих 2% до 3,5%. "Ясно, что на саммите НАТО в Гааге [в июне следующего года] речь будет идти о 3% или больше", - заявил один из них.
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