Трамп потребует от НАТО увеличить оборонные расходы

Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times.

Об этом он через своих представителей сообщил некоторым европейских чиновникам.

Источники издания отметили, что в итоге Трамп может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с текущих 2% до 3,5%. "Ясно, что на саммите НАТО в Гааге [в июне следующего года] речь будет идти о 3% или больше", - заявил один из них.