Стагнация и слабость: сможет ли Европа пережить возвращение Трампа?

На сайте Baku Network опубликована статья о том, чего Европе ждать от возвращения Трампа.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Стагнация, утраченная конкурентоспособность, угроза новой торговой войны с США. Европа сталкивается с "экзистенциальным вызовом", который может поставить под вопрос её экономическое будущее. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом становится символом надвигающегося шторма, способного разрушить хрупкие основы европейского процветания.

Уходящая эпоха европейского превосходства

Долгие десятилетия европейская экономика была образцом устойчивости. Расширение ЕС на восток и высокие экспортные показатели в США и Азию укрепляли её глобальное влияние. Однако всё изменилось. Экономический подъём Китая затормозился, а отношения с Вашингтоном охладели на фоне растущих торговых барьеров. Символическая эпоха "золотого века" Европы подходит к концу.

Грядущий 2025 год может стать переломным. Дональд Трамп, если вновь займет пост президента, готовит серию экономических ударов, от новых тарифов на европейскую продукцию до требований увеличения расходов НАТО. Введение пошлин в 20% на европейский импорт станет тяжелейшим ударом: с объёмом экспорта в США более €500 миллиардов в год континент зависит от американского рынка, как никогда прежде.

Уязвимость перед глобальными ветрами

Противостоять таким вызовам Европа, кажется, не готова. Первая реакция Урсулы фон дер Ляйен на переизбрание Трампа - предложение закупить больше американского СПГ. Этот шаг, скорее, иллюстрирует растерянность, чем стратегическую инициативу. Как отмечает Клеменс Фюст, глава Ifo, "неспособность европейских лидеров извлечь уроки из прошлого президентства Трампа возвращается к нам бумерангом".

Эти ошибки происходят на фоне стагнации, которая всё больше ощущается в экономике региона. Когда-то лидер инноваций, Европа превращается в аутсайдера. Из 50 крупнейших технологических компаний мира лишь четыре - европейские. В списке 15 самых продаваемых электромобилей нет ни одного европейского бренда. Символическое падение индустриальной мощи.

Взгляд в будущее: музей под открытым небом?

Президент ЕЦБ Кристин Лагард выразила тревогу по этому поводу. В своей речи в Париже она предупредила: "Если Европа не изменит курс, её социальная модель окажется под угрозой". Рост расходов на безопасность, экологию и климатическое регулирование требует новых источников богатства. Но где их взять, если европейская экономика становится музейной экспозицией, как предупреждал Марио Драги?

Итальянский экс-премьер в своём докладе Европейской комиссии назвал ситуацию "экзистенциальным вызовом". Континент, богатый историей и культурой, рискует превратиться в красивую, но разрушающуюся витрину для туристов из Китая и США.

Как избежать экономического краха?

Очевидно, что Европе требуется новая стратегия. Лишь опираясь на инновации и индустриальное возрождение, континент сможет вырваться из замкнутого круга. Необходимы инвестиции в передовые технологии, реформы в энергетическом секторе и выстраивание новой модели торговой политики.

Возвращение Дональда Трампа может стать испытанием, которое определит, готова ли Европа бороться за своё будущее или довольствоваться ролью догоняющего игрока. Экономический апокалипсис - это не неизбежность, но его предупреждение требует смелых решений, которых Европе пока не хватает.

Дональд Трамп - лишь симптом глубинных проблем Европы

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызывает тревогу в европейских столицах. Однако, как отмечает Клеменс Фюст, президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo, Трамп - не столько причина, сколько катализатор обнажающихся слабостей Европы.

Если Трамп выполнит свои обещания, такие как масштабные налоговые льготы для богатых и введение новых тарифов, это может привести к скачку инфляции в США и вынудить ФРС повысить процентные ставки. Такой сценарий укрепит доллар, что окажется выгодным для европейских экспортеров, конвертирующих выручку из США в евро. Более того, Трамп, известный своей любовью к сделкам, может предложить ЕС широкое торговое соглашение, чтобы избежать эскалации тарифной войны.

Однако эти гипотетические выгоды меркнут на фоне мрачных воспоминаний. В 2018 году Трамп ввел пошлины на европейскую сталь и алюминий, которые до сих пор не отменены. Байден лишь приостановил их действие до марта 2025 года, а возвращение Трампа почти гарантирует новый виток торговых трений.

Как отметил президент Бундесбанка Йоахим Нагель, введение новых пошлин станет не просто экономическим вызовом, но и "значительным переломным моментом для международной торговли".

Глубинные корни экономического кризиса

Трамп - это симптом, а не причина. Глубинные проблемы европейской экономики лежат гораздо глубже.

ЕС слишком долго полагался на свой исторический авторитет и устойчивую торговую модель, игнорируя растущие структурные дисбалансы. Если бы Европа обладала прочной экономической основой, её уязвимость перед внешними вызовами, такими как тарифы Трампа, была бы минимальной. Однако реальность такова, что Европа теряет конкурентоспособность и отстает от США по ключевым показателям.

Разрыв в ВВП на душу населения между США и ЕС увеличился вдвое за последние десятилетия, достигнув по некоторым оценкам 30%. Причина? Замедление роста производительности. Средний немецкий работник, например, трудится на 20% меньше часов, чем его американский коллега.

Другой серьезной проблемой является нехватка инвестиций в исследования и разработки (R&D). По данным МВФ, американские компании тратят на инновации более чем вдвое больше, чем их европейские конкуренты. С 2005 года производительность американских компаний выросла на 40%, тогда как европейских практически не изменилась.

Этот разрыв проявляется и на фондовых рынках. С 2005 года капитализация американских компаний утроилась, тогда как европейских - выросла лишь на 60%.

Упущенная гонка технологий

"Европа отстает в области новых технологий, которые будут определять экономический рост в будущем", - отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

На саммите ЕС в Лиссабоне в 2000 году лидеры поставили амбициозную цель: сделать европейскую экономику самой конкурентоспособной в мире. Однако четверть века спустя эта стратегия осталась нереализованной.

Одной из ключевых целей было увеличение инвестиций в R&D до 3% ВВП, но расходы остаются на уровне 2% - практически как в 2000 году. Европейские университеты, которые могли бы стать драйверами инноваций, также не выдерживают конкуренции. Среди 30 лучших вузов мира лишь одно учреждение из ЕС - Технический университет Мюнхена.

Нужны радикальные перемены

Клеменс Фюст справедливо указывает: Европе нужны не временные меры, а фундаментальная трансформация. Проблема заключается не только в недостатке инвестиций, но и в том, что значительная их часть уходит в неэффективные проекты.

Европа должна отказаться от статуса догоняющего игрока и вновь стать лидером в технологиях и инновациях. Без этого континенту угрожает превращение в красивый, но устаревающий музей под открытым небом.

Трамп - не проблема, а предостережение. Если Европа не справится с текущими вызовами, её экономическая модель останется лишь тенью своего былого величия.

"Грязный секрет" R&D: как Германия оказалась заложницей прошлого

Европейская экономика, в значительной степени зависящая от Германии, сталкивается с глубинными проблемами, корни которых лежат в структуре её инвестиций в исследования и разработки (R&D).

"Грязный секрет" заключается в том, что половина всех европейских расходов на R&D приходится на Германию, и основная часть этих средств направляется в автомобильную отрасль. Для экономики, где автомобильный сектор генерирует почти полтриллиона евро годового дохода, такие инвестиции выглядят логичными. Однако их эффективность оказывается сомнительной.

Инновации в автопроме, такие как улучшение топливной эффективности или оптимизация двигателей, носят постепенный характер. Это не революционные прорывы, создающие новые рынки, подобные iPhone или социальным сетям. В результате немецкие компании "изобретают велосипед" вместо того, чтобы опережать конкурентов.

Ставка на автопром: игра, которая перестала работать

Европа вложила значительные ресурсы в автомобильную индустрию, и это долгое время обеспечивало её лидерство. Но времена изменились. Несмотря на то, что на долю европейских компаний приходится более 40% мировых расходов на R&D в автопроме, немецкие гиганты, такие как Volkswagen, оказались неспособны вовремя адаптироваться к переходу на электромобили.

Эта неспособность стала одной из причин экономического спада в Германии. Пример тому - решение VW о закрытии заводов на своей родине, что произошло впервые в истории компании. Для страны, где автомобильная отрасль обеспечивает работу 800 тысяч человек, это стало тревожным сигналом.

Тем временем Tesla и китайские автопроизводители, активно инвестируя в аккумуляторные технологии, стремительно захватывают рынок. Немецкие же компании продолжали совершенствовать дизельные двигатели - подход, который завершился провалом.

Глубинные проблемы Германии

Проблемы автомобильной индустрии отражают более широкий кризис. Германия, крупнейшая экономика ЕС, сталкивается с несколькими структурными вызовами:

Стареющее население. Быстрое старение общества сокращает число квалифицированных рабочих. Приток беженцев, на который возлагались надежды, не решил проблему: большинство мигрантов не обладают необходимыми навыками для высокотехнологичных отраслей.

Высокие затраты на энергию. Немецкие компании вынуждены переводить производство за границу, чтобы оставаться конкурентоспособными. По данным опроса DIHK, около 40% немецких промышленных предприятий рассматривают возможность переезда.

Дефицит капитала. Высокий уровень сбережений в банках (около €14 триллионов) вместо инвестиций в венчурные проекты препятствует росту инноваций.

Как отмечает Вероника Гримм, член Совета экономических экспертов Германии, без фундаментальных структурных реформ стимулировать инвестиции будет невозможно.

Европа против США и Китая: проигранная гонка?

Кризис в Германии стал особенно заметен на фоне технологического доминирования США и Китая.

В 2003 году крупнейшими инвесторами в R&D в США были Ford, Pfizer и General Motors. Сегодня это Amazon, Alphabet (Google) и Meta (Facebook). Эти компании не только лидируют в своих отраслях, но и формируют новые рынки, недоступные для европейских конкурентов.

Ситуация в Китае ещё более показательна. Страна не просто догоняет Европу, но уже опережает её в таких областях, как производство электромобилей.

Китай выходит на сцену: как Европа проигрывает глобальную конкуренцию

Китай продолжает захватывать позиции на мировой экономической арене, ставя под угрозу традиционное лидерство европейских компаний в таких отраслях, как машиностроение и производство оборудования.

Согласно данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), доля отраслей, где китайские компании непосредственно конкурируют с фирмами из еврозоны, выросла с 25% в 2002 году до 40% в 2023 году.

Агрессивная ценовая политика Китая, особенно заметная в высокотехнологичных секторах, стала одной из причин снижения доли ЕС в мировой торговле. Китай не просто догоняет Европу - он активно вытесняет её из ряда стратегически важных рынков.

Политика "головы в песке": почему Европа не реагирует

Стагнация роста, снижение конкурентоспособности и напряжённые отношения с Вашингтоном требуют масштабных реформ и оживлённых публичных дебатов. Но в реальности таких обсуждений практически нет.

Доклад Марио Драги о снижении конкурентоспособности Европы привлёк внимание СМИ лишь на один день, после чего был забыт. Постоянные предупреждения МВФ и ЕЦБ о нарастающих экономических рисках тоже не находят отклика.

Причина очевидна: европейцы пока не ощущают остроты последствий.

Несмотря на сокращение доли ЕС в мировом ВВП, Европа продолжает лидировать по щедрости социальных систем. Франция, например, тратит более 30% ВВП на социальные нужды - это один из самых высоких показателей в мире.

Однако этот статус-кво неустойчив. В условиях растущего бюджетного дефицита - который во Франции достигнет 6% в 2024 году и 7% в 2025 году - поддержание столь высоких социальных расходов становится всё более затруднительным.

Радикализация политики: повторение греческого сценария

С ростом дефицитов и сокращением налоговых поступлений финансовое давление на правительства стран ЕС будет только усиливаться.

Примером может служить долговой кризис в Греции в 2010 году, когда популистские движения, как слева, так и справа, использовали экономические трудности для радикализации политики. Аналогичная тенденция уже заметна в таких странах, как Франция.

Успех крайних политических сил, которые обещают "простые решения", вызывает тревогу. Если радикализация будет нарастать, это угрожает ещё большей нестабильностью внутри ЕС.

Последствия промедления

Европа стоит на распутье. Политика бездействия и игнорирование предупреждений экспертов о необходимости реформ грозит серьёзными последствиями.

Если ЕС не примет решительных мер для повышения конкурентоспособности, сокращения бюрократии и инвестирования в будущее, он рискует утратить не только экономическое, но и геополитическое влияние.

Ситуация, которую можно исправить сегодня, завтра может превратиться в кризис, аналогичный греческому, но в масштабах всего континента. Тогда будет уже слишком поздно.

Вопрос, сможет ли Европа компенсировать своё отставание, остаётся открытым. Традиционные отрасли, такие как машиностроение или железнодорожный транспорт, вряд ли станут драйверами роста.

Европейская экономика остаётся в плену 19 века, опираясь на исторические успехи, которые перестали работать в современных реалиях. Без структурных реформ, увеличения инвестиций в R&D и создания благоприятной среды для инноваций ЕС рискует окончательно утратить своё влияние в глобальной экономике.

Ответ на вопрос, что станет с Европой через 10-20 лет, если курс не будет изменён, скорее всего, неутешителен.