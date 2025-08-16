Prezident İlham Əliyev DSX-nin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verdi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib:

"general-leytenant" ali hərbi rütbəsi

general-mayor Babək Vahid oğlu Qurbanova

"general-mayor" ali hərbi rütbəsi

polkovnik Ceyhun Həsən oğlu Nəbiyevə

polkovnik Azər Əliyusif oğlu Şirinova.