Вступление Азербайджана в D-8 придаст организации новый импульс

Автор: Акбар Новруз,

Azernews

Азербайджан официально стал членом Организации экономического сотрудничества D-8, что стало важным шагом в его внешней политике и экономической дипломатии. D-8 не позиционирует себя как конкурента или альтернативу другим международным организациям, а, наоборот, акцентирует внимание на содействии экономическому сотрудничеству.

Корни D-8 уходят в 22 октября 1996 года, когда началась подготовка на конференции "Развитие сотрудничества". Организация была официально основана 15 июня 1997 года на саммите в Стамбуле (Турция), где была принята Стамбульская резолюция, заложившая её основы.

Шестизвёздный флаг D-8 символизирует её основные принципы: мир вместо войны, диалог вместо конфликта, справедливость вместо двойных стандартов, равенство вместо превосходства и права человека вместо угнетения. Эти идеалы стали основой для стран-членов - Азербайджана, Бангладеш, Турции, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана - в их стремлении к сотрудничеству в различных секторах, таких как сельское хозяйство, наука, финансы, торговля, энергетика и здравоохранение.

Что изменится с вступлением Азербайджана?

Вступление Азербайджана в D-8 придаёт организации новую энергию. Как развивающаяся экономическая и дипломатическая сила, Азербайджан способен привнести в блок положительную динамику.

Правительство Азербайджана, скорее всего, будет принимать участие, балансируя свои обязательства перед D-8 с более широкими экономическими интересами, ведь членство нашей страны не только усилит организацию ввиду новых возможностей, которые может предложить Баку, но и максимизирует выгоду для всех.

Для достижения своей первоначальной цели D-8 должна адаптироваться к изменяющимся глобальным условиям. Необходим комплексный план действий, чтобы усилить её миссию и сделать организацию еще более актуальной. Членство Азербайджана может стать поворотным моментом, побуждая страны-члены пересмотреть свои приоритеты и углубить сотрудничество.

Торговые отношения с другими членами D-8 (за исключением Турции) остаются умеренными, и наша страна имеет возможность стать примером, способствуя укреплению экономических связей и продвигая реформы внутри организации. Для Азербайджана путь в рамках D-8 только начинается, но, учитывая стратегические принятия решений и общее стремление к экономическому прогрессу, успехи не за горами.

Оригинал статьи